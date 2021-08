Cinema Capitole in Aalter gaat tegen de vlakte. "Het was een van de mooiste zalen van het land", vindt regisseur Jan Verheyen

Uiteraard is het jammer dat zo'n zalen verdwijnen, vindt Verheyen. Hij is er meermaals geweest en heeft goede herinneringen. "Er zijn veel premières doorgegaan. Iedereen kwam er graag omdat het onthaal zo hartelijk was. Het gebeurt ook niet vaak dat wij als regisseur in contact kunnen komen met de mensen die naar de film gaan kijken in de zaal, dat kon daar wel. Het was geen anonieme zaal, maar een zaal met een hart."

"Neen, ik ga niet meer kijken", antwoordt hij op de vraag of hij een laatste blik wil werpen in de zaal. "De stoelen zijn er al uit, dat beeld is alleen nog meer tristesse. Ik koester liever de herinnering aan de mooie zaal zoals ze was." Verheyen maakte voor Canvas ooit een documentaire over de Capitole in Aalter. Een beeld daaruit zie je hieronder.