CNN-journaliste nuanceert na tv-verslag met zwarte hoofddoek in Kaboel: "Verschil met vroeger is niet zó scherp"

Nu de taliban opnieuw de macht hebben gegrepen in Afghanistan, is het ook voor vrouwelijke journalisten anders werken. Op de sociale media is nogal wat te doen over CNN-reporter Clarissa Ward, die voor het eerst in beeld kwam met een hoofddoek die haar hele haardos bedekt. Maar het verschil met de vroegere situatie is momenteel niet zó scherp als sommige kijkers wel concluderen of vrezen, nuanceert ze zelf op Twitter.