Coronablog - Voor het eerst in 2 maanden meer dan 500 patiënten in ziekenhuis, 182 boetes voor inbreuk PLF-formulier

Het PLF-document moet worden ingevuld voor aankomst in België, behalve door wie minder dan 48 uur in het buitenland was of minder dan 48 uur in België blijft. Wie met het vliegtuig of per boot reist, moet dan weer altijd een formulier invullen. Gevaccineerd zijn of niet maakt geen verschil. De exacte regels staan op de website info-coronavirus.be.