Dating-app Tinder rolt verificatie uit in strijd tegen valse profielen

Tinder testte de verificatie in 2019 al in Japan. Ze zijn van plan om de dienst de komende maanden wereldwijd uit te rollen. "We weten dat een van de waardevolste zaken die Tinder kan doen om leden zich veilig te laten voelen, is om hen meer het vertrouwen te geven dat hun "matches" echt zijn, en om hen meer controle te geven met wie ze in contact komen," zegt Tinder.