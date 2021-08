De beste Franse messenwerpers komen uit Kruisem

"Neen," lacht Josephine Depourqc, "ik dien niet zelf als doel. Ik gooi naar een doel." Ze zegt het overtuigend, dat bijl-en messenwerpen helemaal veilig is. Josephine haalde op het Franse kampioenschap in Bretagne brons op de 4 meter bijlwerpen. "De Franse kampioene was onder de indruk van mijn prestatie." Georges, haar man, haalde goud. "Ik won voor het eerst een gouden medaille, dat heeft mij enorm ontroerd", zegt Georges. "Het was een magisch weekend."