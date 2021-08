Eerste cruiseschip sinds corona komt met vertraging aan in Antwerpen nadat passagier overboord was gevallen

In Antwerpen is deze voormiddag voor het eerst in anderhalf jaar tijd een cruiseschip aangemeerd. Het is ook de eerste keer dat een cruiseschip aanmeert aan het nieuwe ponton bij Het Steen. Het passagiersschip MS Europa van rederij Hapag-Lloyd Cruises vertrok in Hamburg maar liep vertraging op door een incident in het Nederlandse Texel. Een man van 80 jaar viel er overboord. Er werd een zoekactie op poten gezet maar die is intussen stopgezet. De man is nog steeds vermist.