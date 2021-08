Wie wil ons land evacueren uit Afghanistan? En hoe en wanneer zal dat gebeuren in de huidige chaos?

Want zomaar naar de luchthaven gaan, is verre van evident. Jennie Vanlerberghe, die met de organisatie Moeders voor Vrede al jarenlang actief is in Afghanistan, vertelt aan onze redactie dat een van haar Afghaanse medewerksters gisteren vruchteloos probeerde om er te geraken. "Ze hoorde onderweg schoten en haar wagen werd tegengehouden. Ze is moeten terugkeren. Het is één grote warboel."