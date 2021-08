Excursie op terrils van Zwartberg: "We kwamen voor mooie zonsopgang, maar plots zagen we ook wolven"

Zelf is hij een fervente wolvenspotter, maar meestal zag hij ze buiten België. Nu ziet hij ze ook occasioneel in Limburg. “De wandelingen worden nog steeds hoofdzakelijk voor de mooie zonsopgang georganiseerd”, benadrukt Herman. “We kunnen niet garanderen dat ze tevoorschijn komen. Soms gaat het over waarnemingen van enkele seconden, maar vorige week keken we twee uur lang naar vijf wolven. Het is dus heel onvoorspelbaar, maar wel fantastisch als je ze te zien krijgt.”