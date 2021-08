Facebook en Instagram blokkeren steunberichten aan de taliban

"De taliban worden in de Verenigde Staten beschouwd als terreurorganisatie," zegt Facebook. "We bannen ze van onze diensten via onze "Dangerous Organizations policy". Dat betekent ook dat we alle profielen in naam van de taliban verwijderen en de inhoud verbieden die hen steunt," verzekert de woordvoerder. "Ongeacht wie de macht heeft, zullen we gepaste actie ondernemen tegen accounts en inhoud die onze regels overtreden."