Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle wil er weer een "dikke poef" op geven tijdens de Paralympische Spelen

Florian Van Acker is klaar voor de Paralympische Spelen in Tokio. De koffers zijn gepakt, maar - nog zo belangrijk - de moraal zit goed. "Toen we hoorden dat de spelen zouden uitgesteld worden, waren we eerst wat geschrokken", zegt zijn mama Dora Debedts, "maar eigenlijk is dat goed geweest. Hij heeft nog extra kunnen trainen en zich beter kunnen focussen." Florian bevestigt: "Ik ben inderdaad goed voorbereid. Maar of dat voldoende zal zijn, moeten we nog zien he". "Op zich maakt hij kans om opnieuw goed te scoren", zegt Dora. "Florian kent de meeste tegenstanders en de vooruitzichten zijn positief. Al weet je nooit he. Door corona is het alweer 2 jaar geleden dat hij nog tegen zijn tegenstanders heeft gespeeld".