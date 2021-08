Gemeente bant DJ's van Merchtem-kermis: "Mensen kunnen niet op hun stoel blijven zitten"

Het wordt vandaag een drukke dag in Merchtem. Want voor het eerst in twee jaar tijd vindt de jaarmarkt plaats. Als het succes van het eerste kermisweekend zich doorzet, betekent dat veel volk in de Merchtemse straten. Daarom zal een mondmaker dragen verplicht zijn tijdens de jaarmarkt.

En ook komend weekend belooft veel feestvierders naar Merchtem te lokken. "Zoveel dat er extra maatregelen nodig zijn", zegt schepen van kermis Julie Asselman (Lijst 1785). "Daarom worden de DJ-sets van DJ Joost en DJ Tzitwelsnor geschrapt. Tijdens Merchtem Kermis mag er enkel een zittend publiek zijn. Dansen mag absoluut niet. Met een DJ zoals Joost weet je dat dat moeilijk wordt. Enkel als er een coronapas is, mag er gedanst worden, en dat lijken mensen te vergeten. Het lijkt alsof alles terug normaal is, maar dat is jammer genoeg nog niet het geval. We gaan dus de optredens behouden tijdens de kermis, maar afsluiten met een DJ gaan we schrappen omdat mensen dan moeilijk op hun stoel kunnen blijven zitten. Op die manier willen we de horeca beschermen en er voor zorgen dat mensen tot 1 uur iets kunnen drinken op de terrasjes."