Vlaamse vrouw getuigt over bosbrand in zuiden van Frankrijk: "We zagen vlammen 15 meter hoog boven onze woning" 

In de Var, een departement in het zuiden van Frankrijk, woedt nog steeds een grote bosbrand. Adinda Adriaenssens, een Vlaamse vrouw uit Tremelo, woont met haar gezin in de regio. Gisterenavond bereikten eerst de rook en daarna ook het vuur haar straat. De vlammen sloegen zo'n 15 meter hoog de lucht in. Sindsdien is er geen elektriciteit meer en de ravage is groot. "Toen we de vlammen 15 meter hoog, boven onze woning zagen uitsteken, hebben we beslist om weg te gaan", getuigt ze.