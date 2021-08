Gezonder leven? Nieuw gezondheidsplatform BIBOPP geeft Kempenaars advies op maat 

Het nieuwe gezondheidsplatform BIBOPP moet Kempenaars helpen om gezonder te leven. De app biedt adviezen en hulpmiddelen gratis aan, in eerste instantie enkel voor inwoners van Turnhout, Balen, Dessel, Mol en Retie. "Eerst krijg je een vragenlijst voorgeschoteld, opgesteld door huisartsen, waarin er vragen over je gezondheid worden gesteld." Dan gaat het onder meer over hoeveel je beweegt, wat je eet, of je rookt en hoeveel alcohol je drinkt.