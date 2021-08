Grootste Kringwinkel van Vlaanderen komt in oude loods van Agfa Gevaert

In een oude loods in Mortsel opent over enkele jaren de grootste Kringwinkel van Vlaanderen. "Er komt meer dan alleen een kringwinkel. We voorzien ook ateliers voor jonge ondernemers die actief zijn in de circulaire economie", vertelt directeur Koen Goemans. "Alles wat niet verkocht geraakt in de kringwinkel, belandt op ons eigen recyclagepark. We zouden graag zien dat jonge ondernemers aan de slag gaan met die schat aan materialen."