Het houdt niet op in Haïti: na moord op president en zware aardbeving krijgt het land tropische storm over zich heen

Om toch een dak boven hun hoofd te hebben tijdens de storm, keren de getroffen Haïtianen terug naar de huizen waarvan een aanzienlijk deel gedeeltelijk of volledig vernield is. "Intussen doen zich nog altijd naschokken voor, dus die terugkeer is niet zonder gevaar", aldus Haentjens. "Bovendien zitten we in Haïti nog in volle pandemie: de vaccinatiecampagne is er amper opgestart, en toch gaan de mensen weer samenhokken in hun vernielde huizen. De aardbeving heeft ook verschillende gezondheidscentra zwaar getroffen, wat nog maar eens een extra stap achteruit betekent."