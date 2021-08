Paralympiër Laurence VandeVyver rijdt voor medaille: "Ik heb veel aan Jean-Marie Dedecker te danken" 

Tijdens haar revalidatie in het ziekenhuis draaide ze de knop om, gedreven door een ijzersterke wil. “Ik moest en zou sporten. De revalidatie op zich was wel cool, maar ik had meer uitdaging nodig. In het sportzaaltje deed men aan rolstoelrugby. Omdat dat goed was voor mijn revalidatie deed ik mee, maar de trainer raadde me aan om iets individueels te zoeken. Wheelen heb ik even gedaan, maar die houding deed te veel pijn aan mijn zenuwen. Ik wilde toch een heel lastige sport uitoefenen en kwam zo bij handbiken terecht.”