Klas Heilig Graf Turnhout fietst naar Parijs ter vervanging van afgelaste schoolreis: "Vandaag fietsen we 90 kilometer"

Leerkrachten Karolien Van Mierlo en Petra Berten zijn samen met acht leerlingen onderweg naar Parijs. "Gisteren zijn we vertrokken in Binche en hebben we bijna 70 kilometer gefietst. We zijn drie keer lekgereden en hebben af en toe een stevige bui moeten trotseren", vertelt Karolien aan Radio 2 Antwerpen. "Vanochtend zijn we wakker geworden in onze tentjes in Chimay."

Luister hier naar het gesprek met leerkracht Karolien en leerling Nelle:

(Lees verder onder het fragment)