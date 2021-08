Kleine brand bij Ardo: arbeiders van nachtploeg even geëvacueerd

Rond 23 uur gisterenavond ging het brandalarm plots af op de site van Ardo in Kortemark. Het bedrijf verwerkt op die plaats bereide groenten. Er werken ongeveer 55 mensen, maar de nachtploeg bestond uit een 20-tal arbeiders. Die merkten plots een verbrande geur op in de verpakkingszaal.

Toen de brandweer aankwam, stonden de medewerkers allemaal buiten. Naar de oorzaak van de smeulbrand was het niet lang zoeken. "Een van de ventilatoren had vuur gevat. Wellicht gaat het om een oververhitting. Het ging eerder om een smeulbrand dan om echt vuur. We legden de stroomtoevoer af en bestreden de brand met een CO2-blusser. Zo was het vuur snel gedoofd."

Na een uurtje was alles onder controle en kon de nachtploeg weer aan de slag.