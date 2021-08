Koppel schooldirecteurs wil Vlaamse scholen in contact brengen met Waalse om te helpen na de watersnood

"Een heleboel scholen zullen afgebroken en heropgebouwd worden als containerklas. Die hebben alles nodig, van boeken tot meubilair." Het is niet Leens bedoeling om zelf goederen in te zamelen. Wat ze wel wil, is dat scholen zelf contact opnemen met Waalse scholen. "We proberen scholen met elkaar en ook met bedrijven te verbinden om materialen aan te leveren. Op de pagina zetten we de precieze noden van de verschillende scholen."

Per dag krijgt de directrice wel een 20-tal vragen over het initiatief. Er is dus interesse: "Ik hoop dat de samenwerkingen ook later kunnen blijven bestaan."