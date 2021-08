KVK Tienen speelt tijdelijk op veld van STVV: "Regen verwoestte heel ons veld"

Midden juli bleef ook de provincie Vlaams-Brabant niet gespaard van hevige regen. Het voetbalveld van KVK Tienen kwam helemaal onder water te staan. Het kunstgrasveld is helemaal verloren en ook binnen in de gebouwen is er erg veel schade. Na een maand is de schade nog niet hersteld. Het eerste elftal wijkt voor de thuiswedstrijden daarom uit naar Stayen, het voetbalveld van STVV in Sint-Truiden.