Luchthaven Kaboel opnieuw open voor evacuaties, foto Amerikaans legervliegtuig toont wanhoop vluchtende Afghanen

Dat de angst en chaos in de Afghaanse hoofdstad groot was en is, moet blijken uit een foto die de Amerikaanse militaire nieuwswebsite Defense One gepubliceerd heeft. Die zou zondagavond genomen zijn in de US Air Force C-17 Globemaster III, een Amerikaans militair vliegtuig. Het ruim zit afgeladen vol met Afghaanse burgers. Volgens een anonieme functionaris van Defensie zaten er zo'n 640 mensen aan boord.

Het was volgens de anonieme functionaris niet de bedoeling om zoveel mensen aan boord te nemen, het toestel is daar ook niet voor uitgerust. Maar tientallen Afghanen die op de luchthaven van Kaboel stonden te wachten op hun evacuatie, kropen in paniek het halfopen ruim in. De bemanning besliste om hen niet te dwingen het vliegtuig weer te verlaten en te vertrekken richting Qatar.

De C-17 is een enorm groot militair vrachtvliegtuig dat al tientallen jaren wordt ingezet door het Amerikaanse leger en zijn bondgenoten. In 2013 evacueerde een C-17 al eens 670 mensen op de vlucht voor een tyfoon in de Filipijnen. Dit toestel was naar verluidt een van meerdere toestellen die in Kaboel zijn vertrokken met honderden mensen aan boord. Volgens de anonieme functionaris zaten er op sommige toestellen mogelijk meer dan 640 mensen.