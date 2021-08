Miljoenen trouwe puzzelaars rouwen om Maki Kaji (69), de man achter het populaire sudoku-cijferspel

Hoe het begon? Kaji zakt aan de universiteit en kiest voor een job bij een uitgeverij. De Japanner is gretig ambitieus. Hij start het eerste Japanse puzzelmagazine voor zijn eigen bedrijf Nikoli. Midden jaren 80 volgt in zijn atelier in Tokio de cijferpuzzel "sudoku", wat staat voor "isoleer de getallen". Kaji haalde zijn inspiratie bij een al bestaand kruiswoordraadsel met cijfers.



Al gauw wordt sudoku een wereldwijd succes. Het rooster is een tijdverdrijf voor naar schatting 100 miljoen puzzelaars. Sinds 2006 bestaat er zelfs een wereldkampioenschap sudoku.



Het succes komt voor Kaji onverwacht, zo onverwacht dat hij geen patent neemt (hij heeft de rechten niet op de puzzel). "We hebben geen flauw idee van wat iets populair maakt en daarom proberen we alles uit op de lezer. Zowat 1 keer in de 5 jaar neemt een spelletje ineens een hoge vlucht", laat hij ooit optekenen in een interview. "Simpele regels maken een spel goed."