Macht, miljarden en misbruik: hoe wereld (tot in koninklijke kringen) proces tegen Ghislaine Maxwell met argusogen volgt

Naar dat proces is reikhalzend uitgekeken. "Velen denken dat we nu eindelijk de waarheid gaan vernemen over de seksuele misdrijven van Epstein en de vele doofpotoperaties errond", weet onze Amerika-correspondent Björn Soenens. "Maar de rechter heeft al gezegd dat dit proces gaat over het seksschandaal van Maxwell, niet over dat van Epstein. Natuurlijk zal hij ter sprake komen, maar we moeten niet te veel verwachten over allerhande complottheorieën, of over het vroegere akkoord met de procureur van Florida. Het wordt geen referendum over wat er in het verleden met Epstein gebeurd is."