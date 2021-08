Meer dan 1.400 doden na aardbeving in Haïti, overlevenden moeten gutsende regen trotseren

Het aantal dodelijke slachtoffers is intussen opgelopen naar 1.419. Er zijn nog heel wat mensen vermist, en bovendien zijn veel afgelegen plaatsen in het getroffen gebied door de aardbeving amper bereikbaar. De vrees is dat het aantal dodelijke slachtoffers nog sterk zal stijgen. Er zijn ook al ongeveer 6.900 gewonden. De ziekenhuizen die na de aardbeving nog open konden blijven zijn, liggen overvol. Op veel plaatsen worden op straat patiënten verzorgd.

Meer dan 10.000 huizen, scholen, kerken en ziekenhuizen zijn vernield. Veel mensen zijn dakloos. De hulpverlening is een race tegen de tijd. Uitgerekend nu krijgt Haïti de tropische storm Grace over zich heen, en dat gaat gepaard met heel veel regen en felle wind. Grace trekt vanuit het oosten Haïti binnen en gaat zo naar het westen, waar de schade van de aardbeving groot is.