Meisje van drie omgekomen na aanrijding op kermis in Merchtem, bestuurder werd wellicht onwel

Het is vandaag jaarmarkt in Merchtem, en daar hoort ook kermis bij. Vanmiddag reed een auto in op die kermis. Daarbij werd een meisje van drie jaar aangereden. Het meisje was zwaargewond en werd meteen gereanimeerd door een omstaander. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed.

"De bestuurder botste eerst tegen een octopus-attractie", vertelt burgemeester van Merchtem Maarten Mast (Lijst #1785). “De auto werd daardoor naar de overkant van de straat gekatapulteerd. Onderweg onderschepte de auto het meisje.” De man reed vervolgens verder via de Stationsstraat en raakte onderweg nog enkele geparkeerde wagens. Zo'n 500 meter verder kwam de auto in een voortuin terecht.

Waarschijnlijk is de man onwel geworden. "De bestuurder, een 65-jarige man is afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt burgemeester Mast. “Mogelijk kreeg hij een hartaanval of een epilepsieaanval. Dat zal verder onderzocht worden. Uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden wordt de muziek op de kermis ook uitgezet."