BEKIJK - Afghaan kon op het nippertje van Kaboel naar België terugkeren: "Zag honderdduizenden mensen op de vlucht"

Vierentwintig uur voor de taliban Kaboel innamen, was de Belgische mensenrechtenactivist met Afghaanse roots Enayatullah Rasooli nog in de Afghaanse hoofdstad. Hij kreeg een dringende telefoon met een tip van een kennis bij de regering en kon zo op tijd weg geraken. Onze Midden-Oostenkenner Majd Khalifeh sprak met Rasooli over de schrijnende taferelen die hij zag vlak voor zijn vertrek: "In Kaboel is iedereen in paniek, iedereen probeert te vluchten. Niemand weet wat te doen of waar naartoe te gaan."