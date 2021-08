Moefti van Oman feliciteert Afghaanse volk met "overwinning"

Het gaat om de eerste felicitaties aan de islamitische beweging door een religieuze autoriteit in een van de Golfstaten. Verschillende regeringen in de regio reageerden daarentegen met een oproep tot stabiliteit en bescherming van de burgerbevolking.

"Wij feliciteren het broederlijke Afghaanse moslimvolk met (...) hun overwinning op de indringers", verklaarde Ahmad bin Hamad al-Khalili op Twitter. In tien dagen tijd heeft de radicale islamitische beweging, die in mei een offensief lanceerde toen de buitenlandse troepen zich begonnen terug te trekken, bijna geheel Afghanistan onder controle gekregen.

Tussen 1996 en 2001 waren de taliban ook al aan de macht in Afghanistan en toen legden ze een zeer strenge versie van de islamitische wet op. Vrouwen mochten niet werken of studeren, moesten verplicht een boerka dragen in het openbaar en ze mochten hun huis alleen verlaten onder begeleiding van een mannelijke chaperon uit hun familie. Op openbare pleinen en in stadions werden geselingen en executies, waaronder stenigingen voor overspel, uitgevoerd. De taliban werden in die periode erkend door Saoedi-Arabië, de Emiraten en Pakistan.