Mysteries ontrafeld: had Leopold II een geheim liefdesperron in Zurenborg?

Niet alleen in Antwerpen gonzen er geruchten over de amoureuze escapades van Leopold II. In Oostende is het een publiek geheim dat de koning een liefdestunnel liet aanleggen in de Parijsstraat. Leopold had voor één van zijn minnaressen “Villa Caroline” gekocht tegenover het Koninklijk Paleis in Oostende. Via een tunnel die start in de Venetiaanse Gaanderijen kon hij haar stiekem bezoeken.

De 65-jarige vorst had de amper 17-jarige Française Blanche Delacroix in 1900 leren kennen in Parijs. Omdat hij zo verlekkerd was op Oostende en de koningin ziek in Brussel bleef, wou hij Blanche in de buurt hebben. De liefdestunnel was ongeveer 15 meter lang en nog geen meter breed. De tunnel is door Albert I "uit schaamte" dichtgegooid maar de bouwplannen bewijzen het bestaan.

De geheimdoenerij van Leopold II is best vreemd omdat het in de badstad algemeen geweten was dat hij een maîtresse had. De tunnel zegt waarschijnlijk meer over de megalomanie van Leopold II en zijn plannen voor de badstad. Hij werd door de Oostendenaren ook "Zotte Pol" genoemd.