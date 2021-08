NAVO-baas Jens Stoltenberg wijst Afghaanse leiders met vinger: "Hun falen leidde tot deze tragedie"

Eenzelfde geluid komt uit Turkije. "We schatten de boodschappen die tot dusver door de taliban zijn uitgestuurd, zowel naar buitenlanders en diplomatieke vertegenwoordigers als naar de eigen bevolking positief in", zegt de Turkse regering. "We hopen dat die zich ook in hun daden zullen weerspiegelen en we zullen onze dialoog blijven voortzetten met alle partijen in Afghanistan, ook met de taliban."