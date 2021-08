Mondmaskerplicht wordt versoepeld in de scholen, behalve in Brussel

Qua mondmaskers is er een belangrijke versoepeling. Leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar hoeven in geen geval nog het masker te dragen. Als de coronasituatie lokaal niet goed is, kunnen de preventieadviseur of de lokale crisiscel wel beslissen om het mondmasker opnieuw te verplichten.

In de middelbare klassen kunnen leerlingen het masker ook afzetten, maar dan specifiek wanneer ze tijdens de les neerzitten. In andere gevallen moet het mondmasker wel op, denk bijvoorbeeld tijdens verplaatsingen in de gangen of wanneer op de speelplaats geen afstand kan worden gehouden.

Voor leerkrachten is het - zowel in het lager als in het middelbaar - de bedoeling dat ze een mondmasker dragen wanneer ze rondlopen in de klas, vergelijk het met een restaurantbezoek waar je ook een mondmasker moet dragen wanneer je je tafel verlaat.

In Brussel komen er zeker tot eind september geen versoepelingen, omdat de vaccinatiegraad daar nog te laag is. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat leerlingen en leerkrachten in het middelbaar daar nog steeds hun mondmasker zullen moeten opzetten, ook wanneer ze tijdens de les op hun plaats zitten.