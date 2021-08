Onenigheid in stadsbestuur Eeklo

Er is al maanden onenigheid in de gemeenteraad van Eeklo. Anderhalf jaar geleden stapte schepen van Groen Bob D'Haeseleer uit de partij om verder te werken als onafhankelijke. Hij is nodig om de meerderheid te behouden. Nu sluit D'Haeseleer zich aan bij Vooruit.

Groen is er niet over te spreken dat de schepen verder wil besturen. Schepen Isaura Calsyn (Groen) noemt de situatie onhoudbaar: "Op deze manier kunnen we het bestuursakkoord niet verder uitvoeren. We roepen op om over de partijgrenzen heen te zoeken naar een stabiele meerderheid. Een positief verhaal is wat deze stad nodig heeft.”