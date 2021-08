Oostendse glascontainers krijgen "nieuw gezicht" 

In Oostende zijn er ook dit jaar weer heel wat opvallende werken bijgekomen naar aanleiding van het streetartproject "The Crystal Ship". Veel werken, zoals het portret van de Oostendse muzikant Arno, vallen op door hun monumentale afmetingen.

De werken van het Berlijnse collectief "Mentalgassi" zijn een stuk kleiner, maar minstens even opmerkelijk. Ze versierden een 10-tal glascontainers in de stad en gaven die, letterlijk, een nieuw gezicht. De gezichten zijn gebaseerd op bewoners van de wijk. Het zijn portretten die extreem zijn uitvergroot op vellen papier en dan gebruikt om voorwerpen in de stad te overplakken. Met hun werk willen de artiesten van "Mentalgassi" mensen vooral aan het lachen brengen, maar er schuilt ook een diepere betekenis achter.