Prijs voor melk in België tot 44 procent lager dan in omringende landen

De Boerenbond is niet te spreken over de "stuntprijzen". "Duurzame melkproductie heeft ook een kostprijs en dit lijkt men vaak te vergeten", klinkt het. "Het is duidelijk dat deze spelers los van de marktrealiteit promostunten toepassen op melkproducten. Dit is voor ons onaanvaardbaar."

Het Algemeen Boerensyndicaat ging vandaag in overleg met de directie van Aldi en wil ook andere warenhuizen duidelijk maken dat de prijzenslag voor boeren onhoudbaar is geworden. De belangenvereniging vraagt dat supermarkten hogere prijzen vragen en de broodwinning van boeren niet onder druk zetten. Anders volgen hardere acties.