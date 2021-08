Psychologische hulp voor inwoners Halen na de wateroverlast

De vzw bezoekt vooral Waalse gemeenten die getroffen zijn, maar ook in Halen is vandaag een mobiel team op pad. Ook al was de situatie in Halen minder ernstig dan in Wallonie, toch is de hulp daar nodig. "Zelfs als mensen enkel een ondergelopen kelder hebben gehad, hebben ze toch nood om hun verhaal te doen", zegt psychologe Orpha Pirlot van vzw Un Passe dans l'impasse. "We merken ook dat mensen veel angst hebben voor water. Als het opnieuw regent, zijn ze echt in paniek. Dus het is voor veel mensen geen evidente ervaring geweest."