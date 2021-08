Rode Kruis ontving na overstromingen al recordbedrag van 35 miljoen euro aan giften

"35 miljoen euro is een recordbedrag", zegt Pierre Hublet, gedelegeerd bestuurder van Croix-Rouge de Belgique (CRB). "We zullen de middelen in overleg en op een verantwoorde en doordachte manier inzetten," belooft hij. CRB zegt dat ze een goed zicht hebben op de noden op lange termijn. Ze hebben daarover overlegd met de lokale overheden en de burgerinitiatieven. "Intussen blijven we ook actief om directe hulp te bieden op het terrein."