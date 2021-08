Songfestivalinzending "Sennek" lanceert nieuwe single na meer dan 2 jaar radiostilte: "Ik ben helemaal terug"

Met haar inzending "A Matter of Time" raakte Sennek destijds niet verder dan de halve finale van het Eurovisiesongfestival in Lissabon. Voor Laura was het een bewuste keuze om na haar Eurosongavontuur even naar de achtergrond te verdwijnen. "Na het festival val je een beetje in een zwart gat en moet je plots alles zelf beginnen doen. Nu heb ik een heel fijne entourage en mensen gevonden om mee samen te werken. Maar ik heb vooral ook veel energie om er weer stevig in te vliegen na de hele coronaperiode", vertelt Laura op Radio 2 Vlaams-Brabant. (lees verder onder het fragment)