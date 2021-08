Sint-Martinuscollege in Overijse wil CO₂-meters in klassen, maar vooral duidelijkheid

Welke coronamaatregelen blijven van kracht in het nieuwe schooljaar, dat over twee weken start? Dat wordt vandaag beslist op een groot overleg over de heropstart van het onderwijs. In het Sint-Martinuscollege in Overijse hoopt directeur Johan Vanloo vooral op duidelijkheid: “Wij hopen dat er duidelijke maatregelen worden gepubliceerd zodat wij meteen kunnen participeren. Het is elk schooljaar al improviseren, maar in coronatijd vragen wij om een duidelijke, niet-dubbelzinnige en snelle communicatie.”