“Sport je Slim”: sporten en Nederlands leren tijdens kampen in Vlaamse Rand

De provincie Vlaams-Brabant geeft 13.000 euro voor het project. “De combinatie van sport en taal zorgt ervoor dat zij een extra duwtje in de rug krijgen zodat ze een goede start kunnen nemen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter en Onderwijs. “Zeker in de Vlaamse Rand is het belangrijk dat alle kinderen goed Nederlands kennen. Dat helpt hen op school en in hun latere beroepsleven.”