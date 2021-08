Tieltse uitgeverij Lannoo vreest problemen door papiertekort

Bij uitgeverij Lannoo in Tielt verwachten ze vanaf komende herfst problemen met de boekenproductie door een uitzonderlijk tekort aan papier. Wereldwijd is er papier tekort, dat schrijft Het Nieuwsblad vanmorgen. Door de coronacrisis is de vraag sterk gestegen naar kartonnen dozen en verpakkingsmateriaal voor take away onder meer en online aankopen.