Tram 12 in Antwerpen rijdt een jaar lang niet: 8 haltes niet meer bediend

Tram 12 in Antwerpen, die van het Centraal Station tot aan het Sportpaleis rijdt, zal een jaar lang niet rijden. De Lijn gaat werken aan de sporen en de riolering in de buurt van de Dambruggestraat. De werken gaan volgende week maandag van start en zullen duren tot volgende zomer. Daardoor zullen heel wat haltes in Antwerpen-Noord een jaar lang niet door een tram worden bediend.