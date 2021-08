Twee dieven van luxehorloges op heterdaad betrapt door politie

Zondagnamiddag merkte een voetgangerspatrouille van trekkers, dat zijn agenten gespecialiseerd in het voorkomen van zakkenrollerij, twee mannen op op het Kasteleinsplein in Elsene. Het duo bestudeerde de terrasjes en de klanten. De speurders herkennen één van de twee als de vermoedelijke dader van een horlogediefstal ter waarde van 50.000 euro op 18 juli, ook in Elsene.