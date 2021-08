Vaccinatiecentrum Noorderkempen in Brasschaat sluit de deuren: laatste prikdag in oktober

Het vaccinatiecentrum in Brasschaat sluit binnenkort de deuren. Want iedereen die dat wil, is intussen al gevaccineerd of heeft toch zeker een uitnodiging in de bus heeft gekregen. Ook wie niet op zijn eerste afspraak is ingegaan, heeft al een tweede kans gekregen. Wie nog een afspraak moet bevestigen, doet dat best zo snel mogelijk. "Anders sta je misschien voor een gesloten deur", klinkt het.

Gisteren werden nog de laatste uitnodigingen verstuurd en op 9 oktober worden de laatste prikken gezet. De codes voor een tweede afspraak zijn nog langer geldig, dus iedereen die wil, kan nog aan de beurt komen.

Voor een eerste prik Pfizer kan je tot 18 september terecht, voor een tweede prik Pfizer heb je tot 9 oktober de tijd. Voor Johnson is het laatste prikmoment 11 september, voor AstraZeneca is dat 8 september.