Directeur woonzorgcentrum over verplichte vaccinatie personeel: "Sommigen stappen dan liever uit de zorg"

Het zorgpersoneel verplicht vaccineren is het veiligst en dat begrijpen ook de woonzorgcentra in ons land. Maar toch zijn ze bij woonzorgcentrum Magnolia in Jette bang. "Ik heb al enkele personeelsleden gesproken die me zeiden dat als het coronavaccin verplicht wordt, ze niet meer zullen komen werken," zegt een bezorgde directrice Katrijn Van Rossem in "De Ochtend" op Radio 1.