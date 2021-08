Verdachte steekpartij in Kruibeke opgepakt

Zaterdagavond werd een vrouw van 42 in haar appartement in Kruibeke neergestoken. De vrouw liep zware verwondingen op in de buik -en borststreek, maar kon in een café aan de overkant van de straat hulp zoeken. Het slachtoffer was aanvankelijk in levensgevaar maar is intussen aan de beterhand en kon ondervraagd worden.

De verdachte kon op basis van haar verklaringen opgepakt worden in zijn woning in Antwerpen. Over een motief is nog niets bekend.