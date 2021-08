Vierdaagse van de IJzer is terug van weggeweest

Wandelaars kunnen de komende 4 dagen kiezen tussen verschillende wandelafstanden: 8, 16, 24 of 32 kilometer. De deelnemers zullen rekening moeten houden met enkele nieuwe maatregelen. "We vragen aan de wandelaars om een mondmasker te dragen en afstand te houden van andere bubbels", zegt organisator Jef Verstraete. "Vroeger startten we altijd in groep, maar nu hebben we beslist om de deelnemers in fases te laten starten. Dat kan tussen 07.30 uur en 10.30 uur. Per halfuur kunnen er ongeveer 1.200 mensen starten. Er worden ook stewards ingezet om alles veilig te laten verlopen."