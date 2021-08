Vissen sterven door eendenkroos in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Het probleem met de eendenkroos op het kanaal tussen Nieuwpoort en Duinkerke is niet nieuw. "Het is een hardnekkig probleem", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "In de zomer komt het eendenkroos-probleem regelmatig voor. De laag op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is op dit moment erg dik. Op sommige plaatsen meten we 10 tot 15 centimeter. Hier en daar begint de eendenkroos ook te rotten. Gelukkig is het op dit moment fris en regent het een beetje. Zo ontstaat er wat stroming op het water en blijft de vissterfte beperkt."