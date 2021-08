Vluchteling sticht brandje in asielcentrum Sint-Niklaas

Iets na negen uur maandagavond brak in het asielcentrum van Sint-Niklaas een brandje uit, nadat een bewoner van Afghaanse afkomst zijn matras in brand had gestoken. De man sloeg daarna op de vlucht. Mogelijk handelde de man uit radeloosheid, omwille van de schrijnende gebeurtenissen in zijn thuisland Afghanistan.

Het vuur veroorzaakte heel wat rookontwikkeling op de eerste verdieping. Een begeleidster van het opvangcentrum kon het vuur doven met de hulp van enkele medebewoners. De brandweer kwam ter plaatse maar moest enkel de kamers en andere delen van het gebouw verluchten.

De begeleidster en enkele bewoners ademden wat rook in, maar konden ter plaatse verzorgd worden. De Afghaanse vluchteling kon een half uur later in de buurt worden opgepakt. Hij werd door politie meegenomen voor verhoor.

Het opvangcentrum van het Rode Kruis in Sint-Niklaas opende precies 20 jaar geleden de deuren. Er worden families, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgevangen.