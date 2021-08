Voormalig thaibokser Gitte Haenen gaat voor medaille op Paralympics in sprint en verspringen  

“Je kiest niet wat er op je pad komt" getuigt Haenen over die moeilijke periode. “Je kan in bed blijven liggen en niets doen of focussen op nieuwe doelen en dromen.” Nog geen jaar na haar amputatie liep ze met een beenprothese zes wereldrecords, ze werkte ook een triatlon af in Deinze. Later koos ze ervoor om ook te beginnen verspringen. Op de wereldkampioenschappen in Dubai haalde zilver in die discipline. Op de 100 meter sprint haalde ze brons.