Waasland zoekt postbodes

"Er is in het Waasland veel concurrentie van de haven", weet Veerle Van Mierlo van Bpost. Dat is volgens haar de reden waarom de vacatures in die streek moeilijker ingevuld geraken dan anders. Vooral in Lokeren en Sint-Niklaas zijn postbodes nodig. Sint-Niklaas is en van de grotere centra, daar zoeken we 28 mensen." Ook in Lokeren zijn ongeveer 10 mensen nodig.