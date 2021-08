Wereldwijde papierschaarste voorspeld, zullen alle boeken op tijd in de winkel liggen?

Salens ziet drie oorzaken voor het papiertekort. Er wordt gewoon minder papier gemaakt, omdat veel fabrikanten overgestapt zijn naar de productie van karton en verpakkingen, waar meer vraag naar is. Ten tweede wordt pulp, dat nodig is om papier te maken, ook vaker gebruikt voor hygiënisch papier, zoals wc- of keukenpapier, tissues of zakdoeken, waar vooral in Azië bij een groeiende middenklasse vraag naar is. En ten derde is er minder invoer van papier door de gestegen transportkosten.